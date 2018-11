Neues Traumpaar in Sicht? Nachdem Rapper Tyga (29) auf Instagram ein sexy Selfie im Bett gepostet hatte – natürlich oben ohne – zeigte sich Lindsay Lohan (32) äußerst animiert. Die Schauspielerin kommentierte den Schnappschuss wenig zimperlich mit nur einem Wort: "Lecker". Die Rückmeldungen der Fans ließen nicht lange auf sich warten. Der allgemeine Tenor ging in Richtung "Greif zu, Lindsay!" Aber wie sieht es wirklich aus: Hat der "Thank You God Always"-Rap-Star überhaupt Interesse?

Leider hat die 32-Jährige wohl kaum eine Chance bei dem Sprachkünstler. "Tyga steht auf einen ganz speziellen Typ", verriet ein Insider gegenüber Hollywood Life. Und dem würde der Rotschopf eher nicht entsprechen. Weiter stellte die Quelle klar: "Er ist im romantischen Sinne einfach nicht an Lindsay interessiert." Zwar habe sich der 29-Jährige von Lindsays Kommentar geschmeichelt gefühlt, sei sich aber nicht sicher gewesen, ob sie scherzte oder nicht. Schließlich könne er den einstigen Kinderstar wegen seines Party-Girl-Images nicht ganz ernst nehmen.

Immerhin bestätigt der Insider auch, dass er die Sängerin keineswegs für unattraktiv halte – im Moment genieße er aber sein Leben als Single. Kylie Jenner (21), die Ex des Rappers, entspricht da wohl schon eher seinen Vorstellungen. Wie ein anderer Insider im Interview wissen ließ, sei auch sie über Lindsays Interesse eher amüsiert.

Getty Images Tyga bei den People's Choice Awards 2018

Getty Images Lindsay Lohan bei den MTV EMAs 2018

Getty Images Kylie Jenner bei den VMAs 2018

