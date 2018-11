Oh, là, là, so sexy hat man Matthias Schweighöfer (37) ja schon lange nicht mehr gesehen. Der Schauspieler gibt bei allem hundert Prozent – und das nicht nur bei seinen Rollen. Auch bei seinem Fitnessprogramm kennt er keine Gnade und das zahlt sich offensichtlich aus. Jetzt postet er nämlich ein verschwitztes Foto von sich beim Training und bringt damit vor allem seine weiblichen Fans regelrecht um den Verstand.

Dass das deutsche Multitalent viel Wert auf seinen Körper und sein Äußeres legt, zeigt er immer wieder gerne auf seinem Instagram-Kanal. Zu einem Schwitz-Schnappschuss schreibt er in gewohnt lässiger Art: "Schaut in das Gesicht." Angestrengt blickt er in die Kamera – doch ist seine ironische Bild-Unterschrift womöglich eine Anspielung darauf, dass das Work-out vielleicht gar nicht so schweißtreibend ist?

Einem aufmerksamen User fällt nämlich auf: "Kommen da eigentlich noch Gewichte an die Stange oder schwitzt man beim Anheben schon derart?" Ebenfalls auffällig: Bereits ein Jahr zuvor teilte Matthias ein beinahe identisches Bild mit seinen Fans. Selbes Shirt, selbes Gym, selbe Pose. Lediglich der Gesichtsausdruck ist ein anderer. Seinen 897.000 Anhängern gefällt aber wohl genau diese Mischung aus Selbstironie und durchtrainiertem Körper.

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer beim Work-out

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer beim Training

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer, Schauspieler

