Mehr ist mehr – ein Motto, dem sich auch Geordie Shore-Darstellerin Chloe Ferry (23) verschrieben hat. Schönheits-OPs sind für sie ganz selbstverständlich. Schon mehrere Male legte sich die 23-Jährige beim Beauty-Doc unters Messer und ließ sich Nase, Brüste, Bauch, Oberschenkel und Gesicht operieren. Was noch fehlte: der Po! Doch auch bei diesem wollte die Reality-TV-Darstellerin nachhelfen. Das Ergebnis: ein Hinterteil im XXL-Format, das sie nun stolz auf neuen Urlaubsbildern präsentiert!

Schon im August unterzog sich die Blondine einem sogenannten Brazilian Butt Lifting und musste dafür Schmerzen in Kauf nehmen. Denn für ihren XXL-Hintern ließ sich Chloe Fett von Oberschenkeln und Bauch absaugen und anschließend in ihren Po einspritzen. Die 23-Jährige scheint mit der Arbeit ihres Chirurgen mehr als zufrieden zu sein. Auf Twitter zeigte sie jetzt ihre frisch sanierte Kehrseite während ihres Urlaubs am Strand von Dubai – und offenbarte dabei ihren neuen Po in einem taillierten, hochgezogenen Bikini-Slip.

"Meine ideale Körperform besteht aus einer kleine Taille und einem großen Hintern plus Hüften", sagt sie in der US-Ausgabe des Closer Magazins. Laut Chloe soll das Po-Lifting aber wirklich die letzte Schönheitsoperation gewesen sein.

Twitter/Chloe_GShore Chloe Ferry

Anzeige

Instagram/chloegshore1 Chloe Ferry, Reality-Starlett

Anzeige

Brett D. Cove / Splash News Chloe Ferry beim "Ex on the Beach"-Photocall

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de