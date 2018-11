Michael Douglas (74) hatte es trotz steiler Karriere nicht immer leicht im Leben. Der Schauspieler kämpfte lange gegen seine Alkohol- und Drogensucht. Ein Problem, mit dem er in seiner Familie nicht allein ist. Sein Bruder Eric starb mit 46 Jahren an einer Überdosis und auch sein ältester Sohn Cameron (39) hatte Probleme mit Heroin. Jetzt hat der Filmstar enthüllt, dass er Angst hat, seine beiden Kinder mit Catherine Zeta-Jones (49) könnten seine Suchtgene geerbt haben!

Im Daily Mirror-Interview verrät er, wie groß seine Sorge um Sohn Dylan und Tochter Carys ist: "Man muss vorsichtig sein, also informiert man sich über Genetik. Suchtprobleme kommen auf beiden Seiten meiner Familie vor – meine jüngeren Kinder haben da also ein Auge darauf. Wir sprechen immer wieder darüber." Auch von seinen eigenen Problemen mit der Abhängigkeit erzählt Michael: "Ich war 1991 auf Entzug, wahrscheinlich mehr wegen Alkohol, aber Drogen spielten auch eine Rolle."

Auch über seinen Vater, Schauspielerlegende Kirk Douglas (101), spricht Michael in dem Interview. Der inzwischen 101-Jährige sei im Gegensatz zu ihm "genetisch einwandfrei" so Michael. "Er fragt mich immer, ob ich Sport treibe. Er hat schon ewig einen Personal Trainer. Alles, was man über diese besondere Generation sagt, ist wahr."

Getty Images Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas mit ihren Kindern auf einer Filmpremiere

Getty Images Michael und Kirk Douglas

Alberto E. Rodriguez / Getty Images Michael Douglas, Schauspieler

