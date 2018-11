Lange Zeit war es still um Niki Lauda (69) – jetzt meldet sich der Ex-Formel 1-Star zurück. Anfang August hatte sich der ehemalige Rennpilot einer Lungentransplantation unterziehen müssen, war nach der schweren Operation sogar zwischenzeitlich in ein künstliches Koma versetzt worden. Rund einen Monat ist es mittlerweile her, dass Niki das Krankenhaus verlassen durfte – und endlich dürfen sich seine Fans jetzt auch über ein erstes Statement von ihm freuen!

Auf der Instagram-Seite von Mercedes-AMG Petronas Motorsport (Niki ist seit 2012 der Aufsichtsratsvorsitzende des Mercedes-Formel 1-Teams) teilte der 69-Jährige nun ein kurzes Video, das ihn optimistisch und vor allem dankbar zeigt. "Wir ihr alle wisst, hatte ich gesundheitlich zuletzt eine harte Zeit. Die Unterstützung, die ich von euch allen erfahren habe, war unglaublich." Niki richtet sich in dem Clip aber nicht nur an seine Fans, sondern macht vor allem seine Dankbarkeit gegenüber seinen Liebsten deutlich. Das Wissen, eine große und vor allem starke und unterstützende Familie sowie zahlreiche Freunde hinter sich zu haben, habe seine Genesung beschleunigt.

Bereits vor wenigen Tagen plauderte Nikis Ex-Kollege Bernie Ecclestone (88) aus, die Kämpfernatur plane schon sein Comeback. Der Österreicher habe ihm verraten, bei dem Saisonfinale in Abu Dhabi wieder an der Rennstrecke stehen zu wollen – und auch in seinem Statement betont Niki jetzt: "Ich werde bald wieder da sein."

Photo4 / XPB Images / action press Florian König, Niki Lauda und Nico Rosberg in Abu Dhabi

Getty Images Niki Lauda in Aserbaidschan

Hannes Magerstaedt/Getty Images Niki Lauda und Bernie Ecclestone in Kitzbühel

