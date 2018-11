Trotz Trennung verbrachte Scott Disick (35) das diesjährige Thanksgiving mit seiner Ex-Freundin Kourtney Kardashian (39), mit der er neun Jahre lang eine On-Off-Beziehung geführt hatte. Der Grund für das Wiedersehen des ehemaligen Paares waren natürlich ihre drei gemeinsamen Kinder Mason (8), Penelope (6) und Reign (3). Doch wo blieb eigentlich Scotts Freundin Sofia Richie (20) ab? Von ihr fehlte bei der Kardashian-Disick-Reunion jede Spur!

Sofia feierte am 22. November mit ihrer eigenen Familie am Strand. Auf ihrem Instagram-Account teilte das Model einen Schnappschuss von sich, ihrer Mutter Diane und ihrer Freundin Bianca Bowes in Malibu, im US-Bundesstaat Kalifornien. Die 20-Jährige war dankbar, diesen Tag mit ihren Liebsten verbringen zu dürfen – auch wenn sie dafür auf Scott verzichten musste.

Nach monatelangen Spekulationen machten Scott und Sofia ihre Liebe im September 2017 auf Instagram offiziell. Inzwischen hat die Tochter von Sänger Lionel Richie (69) den Nachwuchs ihres Schatzes kennengelernt und verbrachte mit ihnen auch den einen oder anderen Urlaub zusammen.

