Nichts geht über den Rat einer Mutter. Davon ist offenbar auch Pippa Middleton (35) überzeugt – und Fragen hat die frisch gebackene Mama nach der Geburt ihres Sohnes am 15. Oktober sicher genug. Zum Glück kann sie sich bei ihrer Schwester Herzogin Kate (36) und ihrer Mutter Carole Middleton (63) Hilfe mit Erfahrungswert holen. Beide Frauen haben selbst drei Kinder zur Welt gebracht und stehen Pippa jetzt am Telefon für gute Ratschläge zur Verfügung.

Angeblich habe Pippa in den Tagen nach der Geburt bis zu fünf Mal täglich zum Telefon gegriffen, wobei sie fast ausschließlich zwei Nummern wählte: die von Schwester Kate und Mama Carole. Auch wenn das nach einem hohen Beratungsbedarf klingt, habe es doch keine ernsten Probleme gegeben: Pippa habe sich schnell erholt und sei glücklich und entspannt gewesen. Offenbar, so Gala wolle Pippa nur "alles richtig machen".

Die junge Mutter sei inzwischen längst wieder in ihren Alltag zurückgekehrt. Sie absolviere ein leichtes Fitness-Training und gehe regelmäßig mit ihrem Mann James Matthews (43) und den Hunden spazieren. Und der Papa hilft, wo er kann. "Plötzlich pudert er den Babypopo, wechselt Windeln und hilft seiner Frau bei der Hausarbeit", zitiert die Zeitschrift einen Freund der Familie.

Was haltet ihr davon, dass Pippa sich so häufig an Kate wendet?