Was ihre Filmfrisur ihr am Sonntag bescherte, hätte Joey King (19) wohl nicht erwartet! Die Schauspielerin, die sich für ihre neue Rolle Gypsy Rose Blanchard in der Drama-Serie "The Act" den Kopf kahl rasieren lassen hatte, musste hautnah miterleben, dass nicht alle Menschen wohlwollend auf ihr Äußeres reagieren. Während eines Fluges ging ein Mitreisender auf Abstand, weil er dachte, die 19-Jährige habe Krebs!

Auf Twitter meldete sich Joey zu Wort und empörte sich über den Vorfall. Sie habe im Flugzeug gesessen, als der Mann neben ihr sein Handy zückte und ein Foto von ihr machte. "Dann schrieb er seiner Frau, dass er neben einem Mädchen sitzt, das Krebs hat (weil ich eine Glatze habe) und er Angst hat, sich anzustecken", berichtete die Darstellerin ihren Followern. Sie habe die Nachricht über seine Schulter lesen können und sei schockiert gewesen.

Ihre Fans konnten ihrem Post kaum Glauben schenken. "Das geht gar nicht. Krebs ist eine ernst zu nehmende und schmerzhafte Krankheit" und "Außerdem heißt es nicht gleich, dass man Krebs hat, wenn man eine Glatze hat", schrieben einige User unter Joeys Posting.

WENN.com Joey King am Film-Set von "Wish I Was Here", August 2013

Getty Images Joey King bei einer Filmpremiere in Los Angeles

FayesVision/WENN.com Joey King bei der "Captain Fantastic"-Premiere in Los Angeles

