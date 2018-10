Joey King (19) sorgt für eine haarige Überraschung! Erst vor wenigen Wochen zeigte sich die Schauspielerin mit einem farbenfrohen Ombré-Look: Ihre schulterlangen Haare erstrahlten in einem knalligen Blau. Doch dieser Style ist schon längst wieder passé. Die Beauty verabschiedete sich von ihrer bunten Mähne und trägt ihr Haar deutlich kürzer. Sie ließ sich ihren Kopf komplett kahl rasieren – aber warum?

Auf ihrem Instagram-Account teilte Joey am Dienstag ein Video, das ihre drastische Veränderung dokumentiert. Vollkommen entspannt hockt sie in einem Sessel, während ein Mann mit der Schermaschine zu Werke geht. Zu dem kurzen Clip folgt sogleich auch die Erklärung für diesen Schritt: Dahinter steckt nämlich eine neue Rolle. "Für die nächsten vier Monate ist mein Name Gypsy Rose Blanchard. Die Story ist total spannend und ich fühle mich geehrt, diese Figur spielen zu dürfen", schrieb 19-Jährige. Bei dem Projekt handelt es sich um die Drama-Serie "The Act", die auf der Streaming-Plattform Hulu ausgestrahlt werden soll.

Das ist aber nicht das erste Mal, dass Joey für einen Job Haare lässt, sondern schon das dritte: Für den Blockbuster The Dark Knight Rises und die Komödie "Wish I Was Here" trug sie ebenfalls eine Fast-Glatze. Für den Leinwand-Star war das nie eine große Sache, wie er im Interview mit Allure klarstellte: "Ich war nicht nervös oder habe gezögert. So viele Leute sagten mir: 'Du bist so tapfer' und ich dachte so: 'Ich bin nicht tapfer, ich habe nur meine Haare geschnitten.'"

Instagram / joeyking Joey King, September 2018

Getty Images Joey King bei einer Filmpremiere in Los Angeles

WENN.com Joey King am Film-Set von "Wish I Was Here", August 2013

