Tauscht Sarah Lombardi (26) ihre Let's Dance-Tanzschuhe nun gegen ein Paar Schlittschuhe ein? Bereits im Mai kündigte der Sender Sat.1 an, dass er plane, die britische Erfolgsshow "Dancing on Ice" nach Deutschland zu holen. Ähnlich wie in dem RTL-Tanzformat werden sich verschiedene Promis an der Seite von Profis beweisen müssen. Welche Stars sich der Herausforderung stellen, ist noch nicht bekannt. Aber angeblich soll unter anderem auch Sarah eine Kandidatin sein.

Wie Bild berichtet, verbringt die Sängerin seit Kurzem viel Zeit in einer Eishalle in Köln – eigentlich nichts Ungewöhnliches. Doch ihre Begleitung ist doch etwas verdächtig: Ihr Tanzpartner ist nämlich kein Geringerer als der dreifache Deutsche Meister im Eistanz Joti Polizoakis. Die beiden sollen gemeinsam für ihre Teilnahme bei "Dancing on Ice" trainieren. Die Sendung soll noch im Winter starten.

Dass Sarah sich weder vor hartem Training noch vor scharfer Kritik scheut, bewies sie schon 2016 bei Let's Dance. Dort schaffte sie es zusammen mit Tanz-Profi Robert Beitsch (27) bis ins große Finale, musste sich am Ende aber Victoria Swarovski (25) geschlagen geben. Was meint ihr: Hätte die 26-Jährige in der neuen Show Chancen auf den Sieg? Stimmt ab!

Hannes Magerstaedt / Getty Images Sarah Lombardi bei der "Fack Ju Göhte - Se Mjusicäl"-Show in München

Anzeige

Getty Images Kavita Lorenz und Joti Polizoakis bei den Olympischen Winterspielen 2018

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Sarah Lombardi und Robert Beitsch bei "Let's Dance" 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de