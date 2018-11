Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Für Scheidungskinder stimmt dieser Spruch leider fast nie. Die Kids von Hollywood-Star Brad Pitt (54) könnten nun zumindest einen gewissen Vorteil aus dem Rosenkrieg zwischen ihrer Mutter Angelina Jolie (43) und ihrem Vater ziehen: Der Oscar-Preisträger hat in seinem Garten eine Art Freizeitpark geschaffen – ganz nebenbei wohl auch ein gutes Argument im laufenden Sorgerechtsstreit.

Wasserrutsche, Hüpfburg und Baumhaus, dazu Schaukeln, einen Skatepark und natürlich den obligatorischen Swimmingpool: Bei Brad gibt es das nun alles im eigenen Garten, wie Bilder der britischen Sun zeigen. Sein Anwesen in Los Feliz, einem Viertel von Los Angeles, bietet dafür genügend Platz. Der 54-Jährige habe in den vergangenen Jahren laut dem Magazin jede Gelegenheit genutzt, die Nachbargrundstücke dem eigenen zuzuschlagen. An Geld dürfte es ihm dabei nicht mangeln, sein Vermögen wird inzwischen auf einen dreistelligen Millionenbetrag geschätzt. Angelina Jolie hatte 2017 eine eigene Villa in Los Angeles erworben, die sich ganz in der Nähe von Brads Anwesen befindet.

Seitdem Angelina 2016 die Scheidung eingereicht hatte, tobt ein Rosenkrieg, bei dem es auch um das Sorgerecht der Kinder geht. Im Dezember könnte sich das einstige Promi-Traumpaar vor Gericht gegenüberstehen. The Blast meldete vor wenigen Tagen unter Berufung auf einen Insider, dass die Eltern derzeit alles versuchen würden, den gerichtlichen Streit um die Kinder noch abzuwenden.

ROBYN BECK / Staff Brad Pitt mit seinen Kindern Pax und Shiloh 2014 in Hollywood

Splash News Angelina Jolie und Brad Pitt mit ihren sechs Kindern Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne und Knox

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt

