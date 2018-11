Was geht da zwischen Jon Hamm (47) und Sarah Silverman (47)? Dass die beiden optisch ein hübsches Paar abgeben würden, ist keine Frage. Und beide sind offiziell Single. Anfang des Jahres wurde das Liebes-Aus von Sarah und Dauerfreund Michael Sheen (49) nach vier Jahren Beziehung öffentlich. Jons Trennung von Ehefrau Jennifer Westfeldt (48) liegt drei Jahre zurück. Also beste Voraussetzungen für eine neue Liebe? Oder zumindest für jede Menge Spaß: Denn statt neuer Beziehung soll die beiden eine Affäre verbinden.

Wie Radar Online exklusiv erfahren haben will, führen Jon und Sarah angeblich eine "Freundschaft plus". Anlass für die Gerüchte: Der "Mad Men"-Star und die Komikerin wurden aktuell auf zwei großen Hollywood-Events gemeinsam gesichtet. Bei der Premiere des neuen Disney-Films "Ralph reichts 2" liefen die beiden zusammen über den roten Teppich. Und der 47-Jährige war auch drei Tage später ihr Begleiter, als Sarah ihren eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekam. "Sie kennen sich schon eine lange Zeit und standen sich immer nahe", verrät eine ungenannte Quelle der Gossip-Website. "Aber bis vor ein paar Jahren war Jon noch in einer langjährigen Beziehung."

Jetzt ist die Scheidung des Schauspielers durch, beide sind wieder zu haben. "Diese Tür hatte sich für Jon und Sarah geöffnet", so der Insider. "Sie fühlen sich wohl miteinander – also, warum nicht?"

Getty Images Jon Hamm und Sarah Silverman

Getty Images Jon Hamm, Schauspieler

Getty Images Sarah Silverman bei den People's Choice Awards 2018

