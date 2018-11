Der runde Geburtstag macht Katherine Heigl überhaupt nichts aus! Die ehemalige Grey's Anatomy-Darstellerin hat am Samstag ihren 40. Ehrentag mit Ehemann Josh Kelley (38) gefeiert. Bei dem Jubiläum, dass die meisten anderen Frauen wohl am liebsten vergessen wollen, ließ die Schauspielerin es sich so richtig gut gehen. Von Geburtstags-Frust keine Spur. Katherine ist sogar richtig happy, endlich 40 Jahre alt geworden zu sein!

Auf Instagram teilte die Blondine einige Fotos von ihrem großen Tag. Offenbar konnte sie sich neben zwei großen Ballons in Form einer 40 auch noch über ein romantisches Candlelight-Dinner mit ihrem Schatz freuen. Kein Wunder also, dass Katherine an Trübsal blasen gar nicht denken kann. "Ich bin jetzt offiziell 40 Jahre alt. Ich weiß, ihr denkt wahrscheinlich, dass ich davon genervt bin, aber die Wahrheit ist, dass ich ziemlich aufgeregt bin, jetzt 40 zu sein", schrieb sie zu ihren Schnappschüssen. Seit sie dieses Alter erreicht hat, fühle sie sich viel weiser. Ihre früheren Ängste und Unsicherheiten würden nun der Vergangenheit angehören. Auch um ihr Aussehen mache die TV-Beauty sich keine Gedanken mehr. "Ich habe mir vorgenommen, dass ich mir nicht von irgendeiner Zahl vorschreiben lasse, wie ich mich fühle oder wie ich aussehe", meinte Katherine in ihrem Post.

Die dreifache Mutter weiß aber auch ganz genau, wieso sie so selbstbewusst mit ihrem Alter umgehen kann: "Es schadet nicht, dass ich von so vielen inspirierenden Menschen umgeben bin, die mich lieben und in meinem Leben unterstützen. Ohne sie würde ich wohl immer noch mit Unsicherheiten kämpfen."

Getty Images Katherine Heigl bei "The Jenny McCarthy Show"

Instagram / katherineheigl Katherine Heigl mit ihrem Ehemann Josh Kelley

Instagram / katherineheigl Katherine Heigl mit ihrem Sohn Joshua Bishop Kelley

