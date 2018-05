Sie schwelgt im totalen Mutterglück! Im Dezember 2016 brachte Katherine Heigl (39) ihr erstes leibliches Kind zur Welt. Nach zwei adoptierten Mädchen machte der kleine Joshua die Happy Family der Schauspielerin und ihres Gatten Josh Kelley (38) komplett. Die Geburt des Sohnes war allerdings alles andere als leicht. Doch das ist längst vergessen. Katherine präsentierte ihrer Community nun einen besonders aufgeweckten Knirps!

Via Instagram teilte die dreifache Mama einen niedlichen Schnappschuss ihres jüngsten Sprosses. Total vergnügt saß der Frechdachs in einer Schaukel und grinste mit seinen weißen Zähnchen in die Kamera. "Die einfachen Freuden sind die besten. Diese himmlischen Tage sind voller Lachen und Vergnügen", kommentierte die ehemalige Grey's Anatomy-Darstellerin ihren Beitrag auf der Fotoplattform.

So unbeschwert und leicht waren die Tage von Katherine aber nicht immer, zumindest nicht am Ende der Schwangerschaft: Bei der Entbindung kam es nämlich zu Komplikationen. "Meine Ärztin hatte Mühe, ihn herauszuholen, weil er wirklich eingekeilt war und noch nicht ganz bereit, den Mutterleib zu verlassen", schrieb die Leinwandschönheit damals auf ihrer Social-Media-Seite.

Instagram / katherineheigl Joshua, Sohn von Katherine Heigl

RICHARD SHOTWELL/AFP/Getty Images Katherine Heigl, Schauspielerin

Instagram / katherineheigl Katherine Heigl und ihr Sohn Joshua

