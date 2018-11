Kattia Vides (30) hat der Tod ihres guten Freundes Jens Büchner (✝49) schwer mitgenommen! Der Schlager-Star starb vor rund einer Woche infolge einer Krebserkrankung. Am vergangenen Freitagabend fand in seiner Heimat Mallorca nun die Trauerfeier statt, bei der rund 30 Gäste Abschied von dem Familienvater nahmen. Darunter war auch die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Nun meldete sie sich mit ganz nachdenklichen Zeilen zu Wort.

Auch, wenn Kattia Jens' Abschiedsparty mit keinem Wort erwähnt, dürfte klar sein, dass sie der Anlass für ihren Beitrag auf Instagram ist. "Ich habe ein ereignisreiches Wochenende hinter mir. So Tage, an denen man sich Gedanken macht, dass wir dankbarer sein sollten für alles, was wir haben", schrieb sie am Sonntag auf ihrem Account – zwei Tage, nachdem sie Jens die letzte Ehre erwiesen hatte.

Die gebürtige Kolumbianerin und den Musiker verband eine enge Freundschaft. Der 49-Jährige sei beispielsweise einer der wenigen gewesen, die während ihrer Zeit im Dschungelcamp im vergangenen Februar immer an sie geglaubt haben. Sie habe ihn als einen warmherzigen Menschen kennengelernt und werde ihn auch so in Erinnerung behalten.

Star Press / Mapaze Kattia Vides auf Jens Büchners Trauerfeier

ActionPress / Starpix / Alexander Tuma Kattia Vides in Wien

Instagram / kattiavides Jens Büchner, Marc Terenzi, Kattia Vides und Bert Wollersheim bei der Eröffnung der Faneteria auf Ma

