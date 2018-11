Diese Nachricht erfreute reichlich TV-Fans: Die Let's Dance-Clique geht auf große Tournee! Ganz richtig – die Tänzer des beliebten Fernseh-Wettkampfs werden im kommenden Jahr nicht nur in der Flimmerkiste zu sehen sein, sondern auch in ausgewählten Hallen Deutschlands vor Live-Publikum zeigen, was sie drauf haben. Seit der Verkündung ist die Vorfreude auf das Wiedersehen der bekannten Gesichter groß. Aber werden Kathrin Menzinger (30) und Vadim Garbuzov (31) die Städtereise etwa gar nicht mitmachen?

In Kathrins Post auf Instagram freut sie sich wahnsinnig über das Projekt – von einer Bestätigung ihrer Teilnahme fehlt allerdings jede Spur."Ich bin so gespannt, wer dabei sein darf. Du meine Güte, wegen dieses Schnappschusses vermisse ich alle so sehr", kommentiert die Blondine das Promobild der Live-Tour. Diese unklare Bildunterschrift verwirrt auch ihre Follower. Bedeutet das etwa, dass Kathrin und ihr Tanzpartner kein Teil der Crew sein werden? Dieses Rätsel lässt die 30-Jährige ungelöst bestehen.

Die Sorge der Fans ist nicht unbegründet: Immerhin findet zur gleichen Zeit wie der "Let's Dance"-Trip auch der WM-Tanzwettkampf statt, den Kathrin und Vadim schließlich jedes Jahr wahrnehmen. Auch wenn ihre Termine für 2019 also noch nicht feststehen, gab ihr Kollege Massimo Sinató (37) bereits seine Teilnahme für die Shows im nächsten Herbst bekannt.

Getty Images Die "Let's Dance"-Tänzer 2018 in Köln

Kathrin Menzinger

Vadim Garbuzov und Kathrin Menzinger

