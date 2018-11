Eine Freundschaft hält nicht für ewig, oder doch? Paris Hilton (37) und Kim Kardashian (38) galten lange als das Party-Dreamteam Hollywoods. Irgendwann sind gemeinsame Auftritte aber immer seltener geworden – im Jahr 2011 hat dann sogar ein bitterböser Streit die Freundschaft der beiden Frauen auf eine harte Probe gestellt. Jetzt gab Paris in einem Interview einen Einblick zum aktuellen Verhältnis der beiden ehemaligen Busenfreundinnen. Gibt es eine BFF-Reunion der Reality-TV Sternchen?

"Alles ist gut. Wir kennen uns, seit wir kleine Mädchen waren. Ich liebe sie und bin so stolz auf sie. Sie ist eine unglaubliche Geschäftsfrau", plauderte die Hotelerbin jetzt in der Weekend Today Morning Show aus und bezog damit Stellung zur Freundschaft der beiden Ladys. Kim, die am Anfang ihrer Karriere als Paris' inoffizielle Assistentin gearbeitet hat, wurde irgendwann selbst zu einer globalen Marke und bekannten TV Persönlichkeit – angeblich soll das Paris gar nicht gefallen haben. Die Folge: Es kam zum Bruch.

Die Vergangenheit ist aber wohl längst Geschichte: Mit einem früheren Instagram-Post räumte nämlich auch schon Kim mit den ständigen Zoff-Gerüchten auf. Sie gratulierte Paris zum Geburtstag und signalisierte damit, dass zwischen ihnen mittlerweile alles gut ist.

Kevin Winter / Getty Images Kim Kardashian und Paris Hilton bei Paris Hilton's Album Release Party, 2006

Anzeige

Rachel Murray/Getty Images for boohoo.com Paris Hilton beim Launch ihrer Boohoo-Kollektion 2018

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian während eines Interviews in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de