Das Internet vergisst nie! Diese moderne Weisheit trifft nun auch Herzogin Meghan (37). Denn die 37-jährige Ex-Schauspielerin war vor ihrer Heirat mit Prinz Harry (34) nicht nur auf Instagram unterwegs und lieferte dort spannende Einblicke in ihr Leben. Sie betrieb außerdem einen eigenen Blog namens "The Tig". Zwar machte sie diesen nach drei Jahren dicht, doch irgendwie schaffte es ein Beitrag aus Meghans Vergangenheit wieder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit und offenbart: Die Herzogin und Jazz-Sänger Michael Bublé (43) sind Freunde!

Während Meghans Zeit als Schauspielerin erregte diese Tatsache nur wenig Aufmerksamkeit – schließlich sind Freundschaften zwischen Sängern und Darstellern keine Seltenheit. Doch nun ist Meghan Herzogin von Sussex und der öffentliche Fokus ist so stark auf sie gerichtet wie nie zuvor. Wie The Sun berichtet, offenbarte Meghan ihre Freundschaft zu Michael im Jahr 2016 auf ihrem Blog. "Dieser stolze Papa, und Ehemann der wunderbaren Luisana Lopilato (31) und ausgesprochen angenehme Kerl, ist ein extrem toller Begleiter fürs Abendessen", zitiert das britische Blatt aus dem Post. Die US-Amerikanerin scheint in ihrem Beitrag hellauf begeistert von dem heute 43-Jährigen: "Aber da gibt es noch was an ihm, was vielleicht erwähnenswert ist. Oh, richtig. Er singt."

Tatsächlich soll Bublé sogar eine Art festliches Mixtape für Meghans Blog "The Tig" zusammengestellt haben. Wie weiter berichtet wird, soll dieses seine liebsten "wirklich sentimentalen Festtags-Klassiker" enthalten.

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch der Chester Town Hall am 14. Juni 2018

Anzeige

Alex Huckle/SilverHub /ActionPress Michael Buble in London

Anzeige

Getty Images / Ernesto Ruscio Michael Bublé, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de