Für ihr neues Leben als Royal musste Herzogin Meghan (37) mehrere große Opfer bringen. Neben dem Karriereende als Schauspielerin, einem Umzug nach Großbritannien und dem Abschied von ihrem Labrador-Mischling Bogart zählte auch die Löschung ihrer Social-Media-Accounts dazu. Vor ihrer Beziehung mit Prinz Harry (34) war die frühere Suits-Darstellerin ziemlich aktiv im Netz und hatte sogar einen eigenen Blog. Doch wie geht es der 37-Jährigen neun Monate später mit dieser Veränderung?

Bei ihrer ersten gemeinsam Auslandsreise mit ihrem Ehemann in Australien und Ozeanien sprach die werdende Mutter mit einer jungen Frau bei ihrem Besuch am Bondi Beach in Sydney über ihre Erfahrungen ohne Facebook, Twitter und Co.. "Sie sagte, dass es sehr befreiend war, dass sie die sozialen Medien nicht mehr nutzt", erinnerte sich Jessina Oakes im Interview mit news.com zurück.

Meghan habe außerdem angeprangert, dass man online oft so negativ kritisiert wird, dass man dadurch positives Feedback nicht so sehr wertschätzen könne. Heutige Generationen hätten es deshalb schwieriger aufzuwachsen, da diese Plattformen ziemlich viel Druck auf einen ausüben können.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Sydney

Getty Images Herzogin Meghan in Sydney im Oktober 2018

Getty Images Herzogin Meghan in Melbourne, Australien

