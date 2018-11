Wie schützt man sich am besten gegen die eisigen Temperaturen? Mit dicken Wollsocken und Thermo-Unterwäsche würden jetzt wohl viele sagen. Dass es aber auch anders geht, zeigt Daniela Katzenberger (32) in einem witzigen Post – und nimmt sich und ihren Mann Lucas Cordalis (51) dabei mal wieder selbst auf die Schippe. Mit einem freizügigen Foto zeigt sie scherzhaft, was sie im Winter so drunter trägt.

"Wenn dein Mann dich fragt, ob du bei dem kalten Wetter nicht lieber Unterwäsche anziehen willst, die über die Hüfte geht... Wo er recht hat", kommentiert Daniela ihren Schnappschuss auf Instagram. Typisch Katze nimmt sie ihren Lucas natürlich sofort beim Wort und setzt seinen Vorschlag, die Unterwäsche über die Hüfte zu ziehen, direkt in die Tat um. Ihre Community feiert sie für diese witzige und offene Art.

So lautet der Kommentar eines Users: "Geiles Mädel. Der Lukas hat so recht. Glückwunsch." Ein anderer schreibt: "Authentisch, ehrlich, offen, verrückt. Ich mag deine Bilder und den Humor." Und genau das ist es wohl, was Daniela mit ihren immer wieder selbstironischen Bildern erreichen möchte – den Fans ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Blondine

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

Gulotta,Francesco/ActionPress Daniela Katzenberger auf der McDonald's Benefiz Gala 2018

