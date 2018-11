Hinter Cathy Hummels (30) liegen ein paar stressige Tage! Die Influencerin war vor Kurzem zusammen mit ihrem Sohn Ludwig in Dubai gestrandet. Da ihr Spross krank war, konnte die Frau von Fußballstar Mats Hummels (29) nicht in den Flieger steigen. Das hat letztendlich auch dazu geführt, dass die Unternehmerin einige Termine absagen musste. Ihr Lachen scheint die junge Mama trotz allem nie zu verlieren. Seit Sonntag ist die Münchnerin nun wieder in ihrer Heimat und verriet ihr persönliches Geheimrezept gegen Stress: So kann Cathy trotz aller Sorgen lächeln!

Auf Instagram teilte die Dirndldesignerin jetzt eine Aufnahme von sich, auf der sie ihr breitestes Grinsen präsentiert. "Ich versuche, immer zu lächeln, selbst wenn ich total müde bin. Aber was hilft es? Als Mama muss man immer stark sein, stärker sein, am stärksten sein", gestand sie in der Bildunterschrift ihres Beitrags. Nach den Strapazen der vergangenen Tage sei sie inzwischen wieder bei 60 Prozent ihrer Energie angekommen. Nun sei sie einfach nur dankbar, sich ein wenig erholen zu können.

Ganz besonders freute sich die 30-Jährige nach ihrer Ankunft aber darüber, dass ihre kleine Familie endlich wieder zusammen war. "Das Schönste für mich ist ein Sonntag mit meinen Männern", erklärte Cathy unter einem Foto von sich mit einem sehr müden Gesichtsausdruck.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig im Urlaub

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Unternehmerin

