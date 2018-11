Am Freitag jagte Cathy Hummels (30) ihren Fans einen derben Schrecken ein. In den vergangenen Tagen urlaubte die Infuencerin zusammen mit Söhnchen Ludwig in Dubai und hielt ihre Follower in den sozialen Netzwerken mit süßen Schnappschüssen auf dem Laufenden. Doch kurz vor der Abreise wurde der Kleine krank. Seitdem herrschte bis auf einen Hilferuf an ihre Fans Funkstille – bis jetzt: Nun meldete sich die Vollblutmami zurück und gab Entwarnung.

Cathy und ihr Baby Lu sind wieder wohlauf und haben endlich wieder deutschen Boden unter den Füßen. Das teilte die Schuhdesignerin am Sonntag via Instagram mit. "Es waren ein paar schlimme Tage. Nicht nur Ludwig wurde krank, sondern auch ich. Aber wir sind wieder auf dem Weg der Besserung", erklärte die 30-Jährige. Ab jetzt gehe es für das Mama-Sohn-Duo aber wieder bergauf. Die Beauty versprach außerdem, ab sofort wieder mehr zu posten.

Abgesehen von dem Gesundheits-Schock dürften die Fashionista und ihr Fratz die sonnige Auszeit aber in vollen Zügen genossen haben. Ausgelassen zeigte Cathy sich immer wieder ganz natürlich im Bikini und auch ihr Nachwuchs hatte – besonders am Strand – viel Spaß. Da wurde seine Mutter auch mal zur Nebensache.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig im Urlaub

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit Ludwig

Instagram / catherinyyy Cathy und Ludwig Hummels in Dubai

