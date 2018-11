Ganz viel Liebe und Dankbarkeit zu Thanksgiving: An diesem amerikanischen Feiertag bedankt man sich in der Regel ganz traditionell für die Ernte und die guten Dinge, die einem in dem vergangenen Jahr passiert sind. Jessica Alba (37) scheint dabei ihre Gefühle nicht mehr zurückhalten zu wollen. Die hübsche Schauspielerin teilt mit ihren Fans einen süßen Familienschnappschuss und erobert damit die Herzen ihrer Follower im Sturm.

"Dankbar für die Familie, die uns gegeben wurde und die wir uns ausgesucht haben", schreibt die 37-Jährige und widmet diese rührenden Zeilen ihrem Mann Cash Warren (39) und den drei gemeinsamen Kindern Honor Marie (10), Haven Garner (7) und Hayes. Das Leben halte oft Höhen und Tiefen bereit und sei manchmal etwas kompliziert – deswegen sei sie mehr als dankbar für ihre Familie, die ihr da durch helfe.

Gemeinsame Fotos der fünfköpfigen Familie gibt es eher selten. Umso mehr freuen sich die Fans des Leinwandstars über den persönlichen Post und diese herzerwärmenden Worte. Mit Kommentaren wie "Du bist eine gesegnete Frau, Jessica" oder "So süß! Ihr seid eine wunderschöne Familie", feiern sie die privaten Einblicke in das Familienleben der Schauspielerin.

Instagram / Jessicaalba Jessica Alba mit ihren Kindern Haven, Hayes und Honor (v.l.)

Instagram / jessicaalba Jessica Alba und Cash Warren

Instagram / jessicaalba Cash Warren und Jessica Alba mit ihren Kindern

