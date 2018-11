Millionärs-Töchterchen Shania Geiss (14) möchte Model werden! Seit Monaten können die Fans von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" mitverfolgen, wie das Jetset-Girl ihren Traum vom Modeln nachgeht. In der aktuellen Ausgabe der Realityshow bekam die 14-Jährige sogar ein Laufstegtraining von GNTM-Coach Papis Loveday (41). Auch wenn er viel Potenzial in dem Promispross sieht, übt er auch Kritik: Vor allem an einem Punkt muss die Blondine arbeiten!

In der aktuellen Staffel schippert die Millionärsfamilie übers Mittelmeer und macht unter anderem Station auf der griechischen Insel Mykonos. Carmen und Robert nutzen die Reise unter anderem dafür, dass Shania ihrem Modeltraum einen Schritt näherkommt. Während Mama Carmen (53) ihr Modelqualitäten beim Catwalk-Coaching mit Papis unter Beweis stellt, ist der 14-Jährigen das Training sichtlich unangenehm. "Du schämst dich, du bist kein Model", stellt der GNTM-Coach fest. Auch Papa Roberts (54) Laufstegversuche können das Teeniegirl nicht ermutigen. "Du musst an deinem Selbstbewusstsein arbeiten", gibt Papis dem Nachwuchsmodel mit auf den Weg.

Auch, wenn die Catwalk-Übungen nicht reibungslos verliefen, konnte sich Shania auf Mykonos einen Traum erfüllen. Sie und Schwester Davina (15) haben Supermodel Bella Hadid (22) getroffen. Papa Robert postete den Schnappschuss seiner Sprösslinge stolz auf seinem Instagram-Account.

RTL II, "Die Geissens" Shania Tyra Geiss, Tochter von Carmen und Robert Geiss

Anzeige

Instagram / papis_loveday Shania Geiss und Papis Loveday auf Mykonos

Anzeige

Instagram / robertgeiss_1964 Shania Geiss, Bella Hadid und Davina Geiss auf Mykonos

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de