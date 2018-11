Sie ist richtig heiß auf diese neue Herausforderung – die Rede ist von Sarah Lombardi (26), die 2016 bei Let's Dance das Tanzen für sich entdeckt hat. Kein Wunder also, dass die Sängerin bei der Live-Tour der Show 2019 dabei sein will. Doch werden die Auftritte trotz Sarahs Enthusiasmus womöglich ohne sie stattfinden? Im Gespräch mit Promiflash plaudert sie jetzt aus dem Nähkästchen.

"Ich habe mitbekommen, dass 'Let's Dance' auf Tour geht, bis jetzt hat mich aber noch niemand gefragt, ob ich mitkommen will", erzählt die leidenschaftliche Tänzerin beim Fitvia Black Glamour Event in Mainz. Obwohl der Terminkalender der Musikerin rappelvoll ist – im kommenden Jahr wird sie unter anderem für die TV-Show Dancing on Ice vor der Kamera stehen – hat sie richtig Bock, mit der Tanz-Crew durch Deutschland zu reisen. "'Let's Dance', ich möchte auch mitkommen", wendet sich Sarah scherzhaft an die Organisatoren und fügt hinzu: "Nee, jetzt mal im Ernst, das ist schon geil. Also, 'Let's Dance' war eine tolle Erfahrung und ich glaube, dass die Tour richtig geil wird."

Die Brünette muss sich allerdings nicht den Kopf zerbrechen, denn offenbar ist die Besetzung ohnehin noch nicht final geklärt. Nur so viel ist bereits bekannt: Neben beliebten Tanzprofis und ehemaligen Kandidaten werden im Herbst 2019 neben Moderator Daniel Hartwich (40) die Juroren Motsi Mabuse (37), Jorge Gonzalez (51) und Joachim Llambi (54) am Start sein.

P.Hoffmann/WENN.com Sarah Lombardi bei der Produkt-Launch-Party von Hello Body in Berlin

Anzeige

Sebastian Reuter/Getty Images for Platform Fashion Sarah Lombardi 2017 bei einer Veranstaltung in Düsseldorf

Anzeige

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de