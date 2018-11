Seit 2016 steht Viviane Geppert (27) für das ProSieben-Boulevardmagazin "taff" vor der Kamera. Die Blondine begeistert seither die Fernsehzuschauer und ist vor zwei Jahren sogar zur schönsten TV-Moderatorin Deutschlands gewählt worden. Auch wenn bekannt ist, dass die 27-Jährige in festen Händen ist, hält sie ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit raus – bis jetzt: In einem Interview gibt die Beauty Einblicke in ihre Beziehung!

Mit Gala hat Viviane über ihren Freund gesprochen. "Wir wohnen zusammen und sind sehr happy. Er ist mein Fels in der Brandung, der mich runterholt und mich in allem unterstützt", schwärmt die Moderatorin von ihrem Liebsten, dessen Namen sie weiterhin für sich behält. Die ehemalige GNTM-Teilnehmerin gibt zu, gerne für sich und ihren Partner zu kochen. Vor allem Gemüse, Fisch oder asiatische Gerichte stehen bei ihr auf dem Speiseplan. Aber auch ihr Schatz probiert sich gerne am Herd. "Er kocht auch sehr gut. Dann gibt’s meistens etwas mit Fleisch", offenbart die 27-Jährige.

Auch wenn sie ihren Freund der Öffentlichkeit nicht zeigen möchte, auf ihrem Instagram-Account lässt die Moderatorin ihre Follower gerne an ihrem Leben teilhaben. Auch vor Schnappschüssen in knappen Bikinis schreckt die Blondine nicht zurück. Aber wie hält sie ihre Topform? "Am Wochenende bin ich die absolute Schlemmerin, aber durch die Woche versuche ich zumindest abends auf Zucker und dicke Kohlenhydrate zu verzichten", verrät die Blondine ihr Body-Secret.

Falke, Dorothee Viviane Geppert beim Bambi 2018

Gulotta,Francesco Viviane Geppert bei der Verleihung des Bayerischen Fernsehpreis in München 2018

Instagram / viviane.geppert Viviane Geppert am Strand von Dubai

