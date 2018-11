Doch eine Liebespleite für Bauer Dirk? Für viele Fans hat die schönste TV-Zeit des Jahres bald ein Ende, denn kommenden Montag flimmert bereits die letzte Episode der neuen Bauer sucht Frau-Staffel über die Bildschirme. Viele Landwirte konnten in der Kuppelshow die große Liebe finden, doch im Finale soll sich das Karussell noch einmal drehen. Wird Dirk etwa von seiner Lena abserviert?

In der Folge am vergangenen Montagen gestanden sich der Sauerländer und die Bürokauffrau ihre Gefühle. Beide wollten der Liebe eine Chance geben und Dirk schenkte seiner Auserwählten sogar ein Paar Ohrringe. Doch in der RTL-Vorschau auf das große Wiedersehen deutet sich ein jähes Ende der Liebelei an: Lena umarmt darin innig Bauer Marco, der ebenfalls an der Show teilnahm, während Dirk ziemlich niedergeschlagen dreinblickt. "Ich finde das ein bisschen traurig, dass man das dann so verheimlicht und so. Dann soll man doch mit offenen Karten spielen", erklärt er daraufhin. Ob die 40-Jährige sich für den anderen Landwirt entschieden hat?

Auch Moderatorin Inka Bause (50) kündigte in der Sendung an, dass es bei den Paaren noch einige Änderungen geben könnte: "Eines kann ich Ihnen jetzt schon verraten, es wird einige Überraschungen geben – unerwartete Trennung sowie neue Liebespaare." Eine knappe Woche müssen die Fans sich allerdings bis dahin noch gedulden.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Dirk und Lena bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Marco, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Dirk bei "Bauer sucht Frau"

