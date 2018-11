Sie gibt die Hoffnung auf die wahre Liebe nicht auf! Nur kurz nach der Trennung von ihrem Verlobten Chris Zylka (33) widmet sich Hotel-Erbin Paris Hilton (37) wieder verstärkt ihren eigenen Projekten. Sie reist als DJane um die Welt und bewirbt ihre Parfüm-Linie. Und auch in den sozialen Medien ist Paris wieder aktiver. Hier hat das It-Girl nun eine Lobeshymne auf die Ehe ihrer Eltern, Kathy und Rick Hilton (63), gepostet.

Zu einem Foto von ihren Eltern an deren Hochzeitstag im November 1979 schreibt Paris bei Instagram: "Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag für meine Mutter und meinen Vater." Sie gerät beim Anblick des Bildes, das ihre Eltern küssend neben der Hochzeitstorte zeigt, richtig ins Schwärmen: "Zusammen habt ihr eine wunderschöne Liebesgeschichte wie aus einem Märchen. Ich liebe euch beide so sehr und bin so glücklich, euch als meine Eltern zu haben."

Der eigene Traum einer Märchen-Ehe scheint für Paris erst einmal geplatzt zu sein. Wie Anfang des Monats bekannt gegeben wurde, hatte sie ihre Verlobung mit Chris aufgelöst. Derzeit streiten sich die beiden um den zwei Millionen US-Dollar teuren Verlobungsring, den Chris nun zurückfordert.

