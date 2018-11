Nach knapp zwei gemeinsamen Jahren trennten sich Paris Hilton (37) und Chris Zylka (33), nachdem sie ihre Hochzeit verschoben hatten. Die Hotelerbin und ihr Ex sollen sich bereits Anfang des Monats zu diesem Schritt entschlossen haben, da sich ihre Beziehung zunehmend verändert habe. In Zukunft wollen sich die beiden wieder mehr auf ihre Karrieren konzentrieren – alleine. Nach neuesten Informationen will der 33-Jährige den endgültigen Schlussstrich und dazu gehört die Rückgabe des Verlobungsrings!

Da Paris den Künstler in den Wind geschossen haben soll, stehe dem Model das Teil laut Gesetz im US-Bundesstaat Kalifornien rechtmäßig zu. Wie TMZ berichtet, fordere Chris nach Aussagen von Insidern den Klunker aus einem weiteren Grund zurück: Das Schmuckstück hat einen geschätzten Wert von zwei Millionen US-Dollar, umgerechnet knapp 1,6 Millionen Euro.

Die ehemaligen Turteltauben sollen sich seit dem Split nicht mehr gesehen haben. Der "The Amazing Spider-Man"-Star habe noch nicht die Möglichkeit gehabt, die 37-Jährige um die Rückgabe zu bitten. Aus seinem Umfeld heißt es laut News-Portal, dass es sich nur um eine Frage der Zeit handele.

Getty Images Paris Hilton und Chris Zylka bei der Eröffnung der Maddox Gallery in Los Angeles

Splash News Paris Hilton beim Beautycon Festival in New York

Getty Images Chris Zylka in Los Angeles

