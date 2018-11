Am 17. November hatte Daniela Büchner (40) einen schweren Schlag zu verkraften: Ihr Ehemann Jens Büchner (✝49) erlag seinem Lungenkrebsleiden. Der Schock saß bei der TV-Bekanntheit so tief, dass sich die Gattin des Goodbye Deutschland-Stars aus den sozialen Medien komplett zurückgezogen hatte. Elf Tage nach dem Trauerfall macht Daniela den ersten Schritt in Richtung Normalität: So emotional bedankt sich die TV-Bekanntheit bei ihren Fans für die Anteilnahme.

Dieser Post auf Instagram dürfte bei Büchner-Fans die eine oder andere Träne hervorgerufen haben: Zu dem Schnappschuss mit ihrem verstorbenen Liebsten hatte Daniela eine rührende Bildunterschrift verfasst. Darin schreibt sie, wie sehr sie die lieben und aufmerksamen Worte ihrer Community schätzt: "Jens würde sich vermutlich verwundert die Augen reiben und fragen 'Meinen die wirklich mich?' Ja, mein Schatz, die meinen wirklich dich", beginnt der herzzerreißende Post.

In vielen weiteren Zeilen offenbart die Witwe, wie es für sie und ihre Kinder nun weitergehen soll: "Wir beginnen jetzt mit Abschluss der Trauerfeierlichkeiten ein neues Kapitel. Wir versuchen, zur Ruhe zu kommen, das Geschehene zu verarbeiten und genügend Kraft für den Neuanfang zu finden", schreibt Daniela hoffnungsvoll.

ActionPress Jens Büchner im Megapark auf Mallorca

Anzeige

Action Press / wcrART/face to face Daniela und Jens Büchner beim Deutschen Comedypreis 2016

Anzeige

Facebook / Jens Büchner Jens Büchner mit seinen Kids: Joelina, Jenny, Jessica mit Jenna, Jada, Diego, Leon und Volkan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de