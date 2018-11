Katy Perry (34) ist in tiefer Trauer! Die Sängerin, die mit Hits wie "I Kissed A Girl" oder "Hot N Cold" vor zehn Jahren ihren internationalen Durchbruch feierte, musste sich von ihrer Musikmanagerin und Freundin Angelica Cob-Baehler verabschieden. Am 21. November erlag die zweifache Mutter ihrem Krebsleiden. Jetzt hat sich die Musikerin im Netz mit einem emotionalen Post gemeldet, um der Verstorbenen zu gedenken!

Auf Instagram teilte die "Roar"-Interpretin einen Serien-Beitrag mit vier Schnappschüssen und einem kurzen Videoausschnitt. Das Startbild zeigt die 34-Jährige, wie sie ihrer Freundin einen Kuss auf die rechte Wange drückt. "Sie war für mich wie eine große Schwester, sie war immer an meiner Seite und hat mich immer unterstützt", kommentierte die kurzhaarige Beauty das Posting. Angelica sei eine der stärksten Frauen gewesen, die sie kennenlernen durfte. Besonders ihren sarkastischen Humor und ihre positive Lebenseinstellung habe sich die gebürtige Costa Ricanerin selbst während der kräftezehrenden Chemotherapie nicht nehmen lassen.

Am Ende des rührenden Posts versprach Katy ihrer Freundin: "Ruhe in Kraft, mein Engel, und mach dir keine Sorgen, wir passen auf Chapman und die Mädchen auf." Neben Katy hatte Angelica auch John Mayer (41) und 30 Seconds To Mars bei ihren Musikkarrieren auf die Sprünge geholfen.

Instagram / katyperry Katy Perry mit Angelica Cob-Baehler

Anzeige

Getty Images Katy Perry bei der amfAR Gala in Los Angeles 2018

Anzeige

Getty Images Katy Petty bei einem Konzert in Perth

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de