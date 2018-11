Er will endlich wieder durchstarten! Die vergangenen Monate waren für Lukas Rieger (19) alles andere als leicht. Anfang des Jahres musste der Sänger mit dem Tod seines Opas einen schrecklichen Verlust verkraften, einige Wochen später machte ihm dann eine schwere Knieverletzung Probleme. Jetzt steht der Lockenkopf mit einer neuen Platte in den Startlöchern – und nutzt die Gelegenheit, Dankesworte an seine Fans zu richten.

Noch vor Weihnachten startet der Vorverkauf für Lukas' neues Album – keine Selbstverständlichkeit für den 19-jährigen Teenieschwarm. "Nachdem die letzten Monate für mich sehr große Herausforderungen sowohl auf menschlicher als auch beruflicher Seite bereitgehalten haben und mir viele Steine in den Weg gelegt wurden, könnt ihr euch bestimmt vorstellen, wie erleichtert ich bin, dass ich nun endlich wieder neue Musik veröffentlichen kann", richtet er sich auf Instagram an seine Fans. Er sei unfassbar stolz auf sein "Team Rieger" und den Support, den er zuletzt erfahren durfte. Genau dafür wolle er sich nun bedanken – nicht zuletzt in Form seiner neuen Songs.

Kraft gab Lukas im vergangenen Jahr aber nicht nur seine Community. Auch Faye Montana stand dem Musiker unterstützend zur Seite – seit September sogar ganz offiziell als seine Freundin.

