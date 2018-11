Gibt es doch noch eine Chance für Victoria Beckham (44)? Als die Spice Girls ihre Reunion offiziell machten, waren die Fans aus den Häuschen. Einen Wermutstropfen mussten sie jedoch hinnehmen: Die einstige Girlgroup wird ohne "Posh Spice" alias Victoria auf die Bühne gehen! Doch vielversprechende Andeutungen heizen die Gerüchteküche immer noch an. Und Mel C. (44) hält Victoria die Tür offen und verkündet: Sie würde immer ein Teil der Spice Girls bleiben.

Im Interview während der Sendung Lorraine stellen sich alle Spice Girls jetzt geschlossen hinter Victoria. "Wir sind sehr stolz auf Vicky. Sie arbeitet wahnsinnig hart und hat Unglaubliches erreicht. Sie wird immer ein Spice Girl sein, genauso wie wir es sind und auch immer waren", verdeutlich "Sporty Spice" Mel C., während "Scary Spice" alias Mel B. (43) sogar immer noch Hoffnungen auf eine Rückkehr von Victoria hat: "Ich hoffe, wir finden wieder zusammen. Ich will auch noch in Amerika auf Tour gehen! Irgendwann wird es schon klappen!"

Und was sagt Victoria selbst? Sie kann sich bei der Verleihung der People's Choice Awards in Los Angeles zumindest eine Hommage nicht verkneifen. Als sie den Preis entgegennimmt, schmettert sie eine Zeile des Hits "Wannabe" – und macht anschließend alle Fan-Hoffnungen zunichte. "Das Mikrofon habe ich vor langer Zeit an den Nagel gehängt."

Valery Hache / Getty Images Victoria Beckham, ehemaliges Spice Girls-Mitglied

Stuart Wilson/Getty Images Mel B., Emma Bunton, Geri Horner und Melanie C. bei der Premiere des Spice Girls-Musicals

United Archives GmbH/ActionPress Die Spice Girls im Jahr 1997

