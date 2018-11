Iris Mareike Steen (27) richtet Worte der Dankbarkeit an ihre Mama! In der Rolle der Lilly Seefeld spielt sich die Darstellerin in der Daily Gute Zeiten, schlechte Zeiten in die Herzen ihrer Fans. Als angehende Ärztin kümmert sie sich in der Vorabendserie regelmäßig um die Wehwehchen ihrer Patienten im Jeremias-Krankenhaus. Doch auch privat hat die einstige Let's Dance-Teilnehmerin ganz viel Liebe übrig – und zwar für ihre Familienmitglieder: Pünktlich zum Wiegenfest ihrer Mutter zollte Iris ihr mit zuckersüßen Zeilen Tribut.

"Alles Liebe zum Geburtstag, weltbeste Mutter. Danke, dass du so sehr an meiner Seite bist", begann die 27-Jährige ihre Lobeshymne an die Dame, die sie geboren hat. "Du bist die tollste Frau, die ich kenne und ein riesengroßes Vorbild für mich. Ich liebe dich über alles", schrieb die Blondine weiter. Hinzu fügte sie die Hashtags #BesteMutterDerWelt und #IchBinFrohDeineTochterZuSein. Für ihre 274.000 Follower auf Instagram gab es außerdem einen Schnappschuss des Mutter-Tochter-Duos – posierend vor einem geschmückten Weihnachtsbaum. "Passt ja auch schon wieder", hieß es.

Zuletzt sorgte die Hobby-Hüftschwingerin mit sexy Urlaubs-Pics für Schlagzeilen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann genoss die Schauspielerin romantische Tage auf Mauritius. Vor der traumhaften Kulisse des Indischen Ozeans posierte sie immer wieder in knappen Badeoutfits – für ihre Fans ein echtes Highlight!

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen, GZSZ-Schauspielerin

Anzeige

MG RTL D / Rolf Baumgartner GZSZ-Darstellerin Eric Stehfest und Iris Mareike Steen am Set

Anzeige

Florian Ebener / Getty Images Christian Polanc und Iris Mareike Steen in der 10. "Let's Dance"-Show 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de