Hat Sylvie Meis (40) sich den falschen Bachelor ausgesucht? Für ihre neue Castingshow Sylvies Dessous Models müssen die acht verbliebenen Kandidatinnen sich heute in der Sendung beim sexy Videodreh mit einem Male-Model beweisen. Der knapp bekleidete Herr ist zudem kein Unbekannter, handelt es sich doch um den ehemaligen Rosenkavalier Sebastian Pannek (32). Anscheinend macht der Hottie sich damit aber zum Konkurrenten von Show-Kollege Paul Janke (37).

Auf Instagram wurde Paul, der als Ur-Bachelor in die TV-Geschichte einging, auf Bastis Shooting-Job angesprochen und auf das Bild, das diesen mit der in sexy Wäsche gekleideten Sylvie zeigt, hingewiesen. Womöglich hätte Paul gern selbst dagesessen – schließlich hatte er vor Kurzem in einem Interview zugegeben, die Blondine unheimlich attraktiv zu finden. "Sylvie hat mich gefragt, ob es in Ordnung ist, ich habe meine Erlaubnis gegeben", postete Paul auf die Anfrage mit einem Augenzwinkern und vielen lachenden Emojis.

Dass ausgerechnet Paul wieder mit Sylvie in Verbindung gebracht wird, ist dabei keine Überraschung. So hatte es erst kürzlich Gerüchte um eine mögliche Liaison der beiden gegeben. Abgeneigt wäre der Hamburger jedenfalls nicht: "Man kann ja sagen, was man will. Sie ist halt eine superattraktive Frau. Wie man sich verstehen würde, da spielen ja noch ganz andere Faktoren eine Rolle, um jetzt von einer Traumfrau zu sprechen."

MG RTL D Sylvie Meis und Sebastian Pannek am Set von "Sylvies Dessous Models"

Franco Gulotta/WENN.com // P.Hoffmann/WENN.com Paul Janke und Sylvie Meis

Florian Ebener / Getty Images Ex-Bachelor Paul Janke

