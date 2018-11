Queen Elizabeth (92) hat einen straffen Zeitplan! Seit 1952 ist die Monarchin Oberhaupt des britischen Königshauses und war seither für unzählige Staatsbesuche rund um den Globus unterwegs. Das Reisen im Flugzeug war für die 92-Jährige daher jahrelang nicht zu vermeiden. Doch jetzt packt ein Palast-Insider aus und verrät: Mittlerweile steigt die Queen nicht mehr in den Flieger, sie bevorzugt stattdessen die Fahrt mit dem Zug!

Gegenüber Express verriet der Royal-Experte Robert Jobson, dass die Entscheidung der Regentin mit ihrem fortgeschrittenen Alter zu tun habe. "Natürlich macht man mit 92, fast 93 Jahren, keine Langstreckenflüge mehr", so der Königshaus-Kenner. Die Großmutter von Prinz William (36) und Prinz Harry (34) reise daher nur noch mit dem Royal Train. In dem Hofzug der britischen Königsfamilie lässt sich die 92-Jährige zu öffentlichen Auftritten innerhalb Großbritanniens fahren. Termine mit weiterer Anreise nehme sie ohnehin nicht mehr wahr. So werden die Überseetreffen der Königin mittlerweile von Thronfolger Prinz Charles und der jungen Royal-Generation um William und Harry übernommen.

Eine ihrer letzten Flugreisen trat die Britin 2015 an. Damals war sie für einen Staatsbesuch in Deutschland zu Gast. Während ihres viertägigen Aufenthalts besuchte sie unter anderem die Hauptstadt Berlin und traf dort den ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck (78) zu einem Bankett im Schloss Bellevue.

PETER BYRNE/AFP/Getty Images Queen Elizabeth II. und Meghan Markle verlassen den Royal Train im Juni 2018

Danny Lawson - WPA Pool/Getty Images Queen Elizabeth II. in Schottland im November 2014

Ian Vogler - Pool/Getty Images Queen Elizabeth II. und Joachim Gauck bei ihrem Staatsbesuch in Deutschland 2015

