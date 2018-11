Diese Nachricht schockierte die Fans! Vor knapp einem Monat verkündeten Bachelorette Nadine Klein (33) und ihr Auserwählter Alexander Hindersmann (30) überraschend ihr Liebesaus. Nach nur zwei Monaten Beziehung hat das ehemalige Paar entschieden, getrennte Wege zu gehen. Der Fitnesstrainer machte von Anfang an deutlich, dass er unter der Trennung leidet. Die letzten Wochen haben aber auch körperliche Spuren bei ihm hinterlassen: Alex hat zehn Kilo abgenommen!

Mit RTL hat der 28-Jährige jetzt gesprochen und verrät, warum er in der letzten Zeit so viel Gewicht verloren hat. "Es ist wirklich Stress. Man schläft schlechter, man ist viel unterwegs, man kann nicht mehr so abschalten und dann isst man vielleicht auch nicht mehr so gesund wie vorher", offenbart Alex. Um sich über seine Ex-Freundin hinweg zu trösten, treibt der Hottie nun wieder viel Sport und trifft sich mit seinen Kumpels.

Noch vor ein paar Wochen teilte Alex mit, um Nadine kämpfen zu wollen. Auch wenn der Schmerz bei ihm noch immer tief sitzt, kann er sich kein Liebes-Comeback der beiden vorstellen. "Wenn man sowieso überall blockiert ist, kann man eh nichts machen", lässt er wissen, dass zwischen den früheren Turteltauben aktuell Funkstille herrscht.

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, Reality-Star

Christoph Hardt / Future Image Alexander Hindersmann beim 23. RTL-Spendenmarathon in Köln

Gulotta,Francesco Nadine Klein und Alexander Hindersmann auf dem Oktoberfest 2018

