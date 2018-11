Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss! Seit dem 3. November flimmert die fünfte Staffel von Adam sucht Eva über die Mattscheiben. Auf der Segeljacht Queen Atlantis konnten die Adams und Evas um Gina-Lisa Lohfink (32), Emilija Mihailova und Jan Sokolowsky reichlich auf Tuchfühlung gehen. Doch die Liebesodyssee der noch übrigen Nackedeis in der griechischen Ägäis neigt sich allmählich dem Ende zu – bevor es jedoch aufs Festland zurückgeht, sprühen im großen Finale noch einmal ordentlich die Funken: Diese zwei Kuppel-Kandidaten verlassen die Sendung als Paar!

Spätestens seit der vergangenen Folge steht fest: Zwischen Gina-Lisa und Antonino knistert es gewaltig! Die 32-jährige Promi-Eva und der muskulöse Vollblutitaliener führen intime Gespräche, turteln non-stop und cremen sich gegenseitig mit Sonnencreme ein. Antoninos Bewunderung für die redselige Blondine macht sich außerdem an seinem steifen Glied bemerkbar! Doch als ob seine Körper nicht bereits Bände spricht, folgt am Tag der Entscheidung prompt eine Liebeserklärung an seine Traumfrau. "Liebling, ich will dir noch was sagen", beginnt er seine romantische Rede. "Ich habe schon Gefühle für dich. Ich habe mich in dich verliebt. Jetzt wollte ich fragen, ob du das Gleiche gefühlt hast", erzählt er weiter.

Die Antwort seiner Herzdame lässt nicht lange auf sich warten. Ohne mit der Wimper zu zucken, bejaht sie die Frage des Fitness-Fanatikers und küsst ihn lange und leidenschaftlich. "Ich habe ein schönes Gefühl, jetzt nicht mehr Single zu sein. Ich weiß jetzt, ich habe hier meine Richtige gefunden", schwärmt der 36-Jährige im Anschluss im RTL-Interview von seiner Liebsten.

