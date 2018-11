Muss man sich bei dieser Frisur etwa Sorgen machen? Britney Spears (36) ist seit einigen Jahren wieder an der Spitze des Musik-Olymps angekommen. Nachdem sie im Jahr 2007 einen schlimmen Absturz erlitten hatte, kehrte sie nach nur wenigen Jahren wieder als strahlende Pop-Prinzessin auf die Bühne zurück. Die aktuellen Aufnahmen passen jedoch weniger ins Image der Sängerin: Mit ungewohnt unordentlichen Haaren präsentierte sich Britney jetzt den Fotografen!

Erst kürzlich schlenderte die 36-Jährige mit ihren Söhnen Jayden James (12) und Sean (13) über den Parkplatz eines Supermarkts. Total entspannt in Boots, einem weißen T-Shirt und ohne BH flanierte die Musikerin an den Paparazzi vorbei. Ihre Haare stachen an diesem Tag allerdings besonders ins Auge: Sichtlich verfilzt und ungepflegt hingen der "Oops... I Did It Again"- Interpretin die blonden Strähnen über die Schultern. Ein Grund zur Sorge?

Mit Sicherheit nicht! Immerhin geht es Britney allem Anschein nach besser denn je. Erst vor Kurzem konnte sie einen großen Meilenstein in ihrer Karriere zelebrieren. Ihr allererster Hit "Baby One More Time" feierte sein 20-jähriges Jubiläum. "Was ich aber sagen möchte, ist, danke an meine wunderbaren Fans, die seit dem ersten Tag an meiner Seite stehen", richtete sie einige Worte an ihre Anhänger auf Instagram.

daddy-roll/X17online.com Britney Spears mit ihrem Sohn Sean

daddy-roll/X17online.com Britney Spears mit ihrem Sohn Jayden James

Getty Images Britney Spears im Oktober 2018

