Vorsicht, bissig! Ariana Grande (25) verarbeitet in ihrem neuen Lied "Thank U, Next" ihre vergangenen Beziehungen. Doch eine Abrechnung ist das nicht, ganz im Gegenteil. Sie singt darüber, wie dankbar sie für die Erfahrungen mit ihren Ex-Freunden ist. Doch eine kleine Spitze kann sich die 25-Jährige dann doch nicht verkneifen – auf eine humorvolle Weise. Denn in einem Teaser zum Musikvideo für das Lied macht sie sich auch über das Ende ihrer Liebe mit Pete Davidson (25) lustig!

Die Erfolgs-Single ist einer der Songs des kommenden Albums, das noch dieses Jahr erwartet wird. Und der Instagram-Teaser für das Musikvideo ist ziemlich lustig! Es parodiert Szenen aus der Teenie-Komödie "Girls Club – Vorsicht bissig!" Im Film erzählen einige Schüler, wie genau sie der Schuldiva Regina George, damals gespielt von Rachel McAdams (40), nacheifern. Stefanie Drummond, die im Originalstreifen aus dem Jahr 2004 schon eine Nebenrolle gespielt hatte, kommt auch bei Arianas Spaßversion zum Einsatz: "Ariana Grande hat eine Verlobung platzen lassen. Also fand ich einen Typen, der mir einen Antrag machte – und löste die Verlobung ebenfalls auf", erklärt sie als High-School-Girl im Clip.

Eine ganz klare Anspielung: Ariana und Pete waren nur zwei Monate zusammen, als sie sich verlobten. Mitte Oktober trennten sich die beiden überraschend. Schnell kam zudem das Gerücht auf, dass Aris kürzlich verstorbener Ex-Freund Mac Miller (✝26) und die damit verbundene Trauer der Sängerin etwas mit dem Beziehungs-Aus zu tun haben könnten.

