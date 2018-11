Im vergangenen Mai sorgte Lena Gercke (30) wegen ihres Liebeslebens für Schlagzeilen. Nach knapp zwei Jahren Beziehung hatten sich die erste Germany's next Topmodel-Siegerin und Sportarzt Kilian Müller-Wohlfahrt getrennt. Seitdem ist die erfolgreiche Laufsteg-Schönheit als begehrte Single-Lady unterwegs und spricht nun in einem Interview Klartext: So sehr macht ihr die Tatsache zu schaffen, dass sie solo durchs Leben geht!

Im Gespräch mit der Zeitschrift DB mobil machte Lena einen äußerst nachdenklichen Eindruck. So sagte sie beispielsweise: "Wenn du auf einmal mit 30 wieder Single und allein bist und so viel Arbeit hast, fragst du dich natürlich, wofür du das machst. Wenn du es mit niemandem teilen kannst." Auch, dass sie seit einem guten halben Jahr nicht mehr in festen Händen sei, empfindet das Model als ungewöhlich. Denn: "Ich war mein Leben lang in Beziehungen. Immer wenn eine zu Ende war, habe ich kurze Zeit später den nächsten tollen Menschen getroffen." Doch der nächste Mann an Lenas Seite scheint offenbar noch auf sich warten zu lassen.

Allerdings nutze sie auch nicht jede Möglichkeit, um sich neu zu verlieben, so die schöne Blondine weiter. Online-Dating komme für sie beispielsweise nicht infrage, dabei gehe es ihr zu oberflächlich zu. "Es gibt einige Menschen, die mich vielleicht optisch im ersten Moment gar nicht angesprochen hätten, in die ich mich aber trotzdem verliebt habe", erklärte Lena ihre Abneigung gegen derartige Portale.

Hannes Magerstaedt/Getty Images Lena Gercke und Kilian Müller-Wohlfahrt auf dem Oktoberfest in München 2016

Getty Images Lena Gercke bei der Maybelline Show im Januar 2018

Getty Images Lena Gercke bei "The Voice of Germany" im Dezember 2017

