Justin Bieber (24) und seine Hailey (22) sind nun offenbar bereit für die nächsten Schritte in ihrer Beziehung! Das Pärchen hatte sich in den vergangenen Wochen das Jawort gegeben – plötzlich machten es die zwei aber auch für ihre Follower offiziell: Die Laufsteg-Schönheit heißt seit Mitte November im Netz nicht mehr Baldwin mit Nachnamen, sondern Bieber. Und auch der Bühnenstar bezeichnete sich auf Social-Media als "Ehemann". Nach dieser Verkündung steht bei den beiden jetzt angeblich die Familienplanung ganz oben auf der Tagesordnung!

"Sie sind sehr verliebt. Sie verstehen sich so gut. Sie wollen bald eine Familie gründen!", verriet ein Insider gegenüber dem Magazin Us Weekly. Die Quelle ergänzte, dass Hailey noch nicht in freudiger Erwartung sei, dies aber nur noch eine Frage der Zeit sein könne. An Thanksgiving übten sich die Turteltauben auch erstmals als Gastgeber für ihre Familie. So habe die 22-Jährige das Kochen übernommen, als ihr Papa Stephen Baldwin (52) und Justins Eltern zu Gast waren.

Reichlich Platz für etliche Kinder hätte das Couple zudem in jedem Fall: Vor Kurzem habe das Duo Los Angeles überwiegend den Rücken gekehrt und seinen Wohnsitz nach Ontario in Kanada verlegt – in Biebs' Heimat habe der Sänger ein 9.000 Quadratmeter großes Anwesen, das an einem See gelegen sei. "Justin liebt es, in Kanada zu sein, weil es sehr friedlich ist. Er kann mit Hailey rausgehen, ohne dort Fotografen zu begegnen. Sie leben dort sehr zurückgezogen", berichtete ein weiterer Vertrauter gegenüber People.

Splash News Justin und Hailey Bieber

Anzeige

EROTEME.CO.UK / MEGA Justin und Hailey Bieber in London

Anzeige

Rachpoot / MEGA Justin Bieber am 1. November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de