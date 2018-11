Ihr großer Tag rückt immer näher! Erst Anfang Oktober wurde bekannt, dass die deutschen Webstars Lisa und Lena (16) bei THE DOME ihr Moderationsdebüt geben werden. Die Musikshow feiert nach sechs Jahren Pause am 30. November 2018 ihr fulminantes Comeback – einen Tag später wird das Spektakel dann auch über die Fernsehbildschirme flimmern. Das Power-Duo fiebert diesem Event schon jetzt mächtig entgegen und grüßte nun von der Generalprobe!

Der Schnappschuss zeigt die beiden Blondinen dabei, wie sie zusammen mit ihrem Moderationskollegen Giovanni Zarrella (40) freudestrahlend auf einer Bühnentreppe in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen sitzen. "Lasst uns die Show rocken", schrieben die Schwestern nach der Generalprobe zu der Momentaufnahme auf Instagram. Ihre Fans zeigten sich in den Kommentaren total begeistert und drücken den Multitalenten schon vorab ordentlich die Daumen. "Viel Glück, ich bin so stolz auf euch" oder "Habt Spaß und genießt es", lauteten nur zwei der zahlreichen positiven Reaktionen.

Wenige Minuten vor den Teenagern postete auch Giovanni dasselbe Foto und gab sich sehr optimistisch für die Show: "Bin wirklich stolz auf meine Girls Lisa und Lena", kommentierte er die Aufnahme. Werdet ihr euch "THE DOME" anschauen? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena mit Giovanni Zarrella

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena, Moderatorinnen von THE DOME

Getty Images Lisa und Lena beim Bambi 2018 in Berlin

