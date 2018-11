Sie ist wieder da: Nach ihrem Zusammenbruch ist es ruhig um Selena Gomez (26) geworden. Nach einer längeren Pause, in der sie sich ausschließlich um sich und ihre Gesundheit gekümmert hat, können ihre Fans nunmehr aufatmen. In einem kurzen Werbeclip der Marke Puma zeigt die Sängerin allen: Ja, es geht ihr gut – und dabei präsentiert sich die brünette Beauty fitter und stärker denn je.

Mit dem Giganten Puma bringt der ehemalige Disney-Star bald eine eigene Sportkollektion auf den Markt. In dem Video der "Strong Girl"-Kampagne, das auf Instagram und anderen Social-Media-Plattformen veröffentlicht wurde, beschreibt sich die Schauspielerin stolz mit den Worten "stark" und "risikofreudig". Dabei wirkt Selena total erholt und mit sich selbst im Reinen – das sah vor ein paar Wochen noch ganz anders aus.

Im vergangenen Monat ließ sich die "Wolves"-Interpretin nach einem Kollaps wochenlang in einer Klinik behandeln. Diese konnte sie aber nunmehr in einem deutlich besseren Zustand verlassen. Ein Insider erklärte kurz danach Hollywood Life, dass sich Sel nach der Behandlung deutlich stärker, gesünder und glücklicher fühle – und das ist in dem aktuellen Kampagnen-Clip auch nicht zu übersehen.

Splash News Selena Gomez, Sängerin

Anzeige

Tommaso Boddi / Getty Images for WE Selena Gomez bei einem Event in Inglewood

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de