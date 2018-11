Das Kriegsbeil ist begraben! Erst kürzlich brachen Katzen-Mama Iris Klein (51) und ihr Ehemann Peter ihre Zelte in Deutschland ab und wanderten nach Mallorca aus. Jetzt wohnt sie in unmittelbarer Nähe zu ihrer Tochter Daniela (32), die ihre Follower via Instagram immer wieder an der Versöhnung mit ihrer Mutter teilhaben lässt. Der monatelange Zoff scheint also endlich vergessen: Denn das Mutter-Tochter-Gespann wird in diesem Jahr auch Weihnachten zusammen feiern!

Iris freut sich schon jetzt auf das Fest der Liebe, wie sie gegenüber Vip.de verraten hat. "Wir werden Weihnachten mit Daniela, Lucas (51) und der Sophia (3) verbringen. Ich koche einen 20 Kilo schweren Truthahn mit Klößen und Rotkraut. Wir machen Liederraten und werden singen", gibt die 51-Jährige Einblicke in die weihnachtliche Abendgestaltung ihrer Familie. Und auch Tochter Daniela freut sich, dass sie und Mama pünktlich zur besinnlichen Zeit des Jahres wieder zueinandergefunden haben. "Ich bin sehr dankbar, dass wir wieder einen intensiveren Kontakt haben und Sophia, Lucas und ich Weihnachten bei meiner Mutter feiern", offenbart die 32-Jährige.

Auch, wenn sich Iris und Daniela versöhnt haben, herrscht zwischen der Katze und Halbschwester Jenny Frankhauser (26) noch immer Funkstille. Dass Daniela nicht zur Beerdigung ihres Vaters erschienen ist, soll die Dschungelkönigin ihrer Verwandten bis heute nicht verziehen haben, weiß die Mutter der beiden.

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein und ihre Tochter Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein und Daniela Katzenberger in einem Café

Instagram / jenny_frankhauser, Instagram / danielakatzenberger Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger

