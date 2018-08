Bye-bye Ludwigshafen – hallo Mallorca! Seit ein paar Monaten knirscht es zwischen Daniela Katzenberger (31) und ihrer Mama Iris Klein gehörig! Die 51-Jährige wirft dem Reality-Star vor, zu wenig Zeit mit ihr und Halbschwester Jennifer Frankhauser (26) zu verbringen. Nun stehen die Chancen gut, dass die Katze und Iris das Kriegsbeil endlich begraben können. Ihre Mama wandert mit ihrem Mann Peter nach Malle aus, wo die Katze seit zwei Jahren lebt.

Wie "Closer" berichtet, seien die Kisten in der alten Heimat bereits gepackt und auch schon ein Wunschdomizil wurde auf der spanischen Insel angemietet. Auch ist der Weg zu ihrer Tochter nicht weit. Das Haus mit Pool befindet sich nur 25 Kilometer von Santa Ponça entfernt, wo Dani mit Ehemann Lucas Cordalis (51) und Töchterchen Sophia (3) lebt. Da dürfte einer Versöhnung nichts mehr im Wege stehen. Daniela hingegen hat Bedenken, ob der Umzug eine gute Idee ist: "Iris stellt sich das so einfach vor, hier Geld zu verdienen. Aber im Winter ist auf Mallorca kaum was los. Schon viele Existenzen sind daran zerbrochen."

Die Zuschauer können sich von der Situation selbst ein Bild machen. Laut "Closer" begleitet ein Kamerateam Iris und ihren Mann für eine Reality-Doku. Die Katze wird aller Voraussicht nach nicht dabei sein. "Eine Familienversöhnung gehört für mich auch weiterhin nicht in die Öffentlichkeit", verriet die TV-Blondine.

Facebook / katzenberger.daniela Iris Klein mit ihrer Tochter Daniela Katzenberger vor zehn Jahren

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Jenny Frankhauser, Daniela Katzenberger und Iris Klein

Anzeige

WENN.com Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger in Palma de Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de