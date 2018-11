Nun ist es amtlich: Vicky Pattison (31) ist wieder solo! Der Reality-Star hat ihren Verlobten, den britischen Geschäftsmann John Noble, nun endgültig zum Teufel geschickt. Es ist bereits die zweite Trennung des Paares, das sich erst 2016 wieder zusammengerauft hatte. Den Hochzeitsplänen machte nun offenbar ein Seitensprung des zukünftigen Bräutigams einen Strich durch die Rechnung. Ex-Geordie Shore-Star Vicky scheint sich davon aber nicht beirren zu lassen – sie stürzt sich vergnügt ins Londoner Nachtleben und schmiedet große Pläne für die Zukunft.

"Vicky und John sind offiziell getrennt", bestätigt ein Insider bei Mirror Online. "Sie konzentriert sich jetzt auf ihren vollen Terminkalender und umgibt sich mit positiven Dingen sowie Freunden und Familie." Es seien schwere Wochen gewesen, erzählt die Quelle weiter, aber nun führe die 31-Jährige ihr Leben weiter und blicke optimistisch in die Zukunft. Auf dem Programm steht dabei wohl zunächst ihr Engagement beim preisgekrönten ITV-Format "This Morning", bei dem Vicky unter anderem die Boulevard-News präsentiert.

Die überraschende Trennung des "Geordie Shore"-Starlets bleibt nicht ohne Folgen: Wie in den letzten Tagen bekannt wurde, hatte Vicky gerade mit Filmaufnahmen für ein Reality-Format begonnen, um den Weg mit ihrem John bis zur Hochzeit aufzuzeichnen. Affären waren in diesem Konzept allerdings nicht vorgesehen, und so dürfte die Doku nun zumindest ein neues Thema bekommen.

Jeff Spicer/Getty Images Vicky Pattison, "Geordie Shore"-Star

Rocky/WENN.com Vicky Pattison, TV-Star

Getty Images John Noble und Vicky Pattison

