Er ist endlich unter der Haube! Der Kultregisseur Quentin Tarantino (55), der vor allem für Blockbuster wie "Pulp Fiction" oder "Inglourious Basterds" berühmt ist, ist mittlerweile mit seiner Freundin Daniella Pick (35) über neun Jahre in einer wilden On-Off-Beziehung zusammen. Im vergangenen Jahr hielt der Filmemacher dann um die Hand seiner Liebsten an und nun ist es offiziell: Quentin und seine Daniella sind jetzt Mann und Frau!

Wie Daily Mail berichtet, haben sich die beiden das Jawort am Mittwochabend in Los Angeles gegeben. In einer intimen und schlichten Zeremonie versprach sich das Paar die ewige Treue. Die israelische Sängerin überzeugt an ihrem großen Tag in einem schlichten, weißen Trägerkleid, während ihr Neu-Gatte auf einen klassischen Anzug setzte.

Kurz nach der Trauung machte sich das frischverheiratete Pärchen auf dem Weg zu seinem Hochzeitsempfang. Von Familie und Freunden wurden der 55-Jährige und seine Ehefrau euphorisch in die Arme genommen. Fotos der Party zeigen, dass Quentin und Daniella von allen Gästen auf Stühle hochgelebt wurden.

Shotbyjuliann / SplashNews.com Quentin Tarantino und Daniella Pick nach ihrer Hochzeit

Shotbyjuliann / SplashNews.com Daniella Pick und Quentin Tarantino bei ihrem Hochzeitsempfang

Shotbyjuliann / SplashNews.com Quentin Tarantino und Daniella Pick bei ihrer Hochzeitsfeier 2018

