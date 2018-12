Uta Kargel (37) hält ihr Berufs- und Privatleben getrennt! Als Eva Saalfeld hat die Schauspielerin bei Sturm der Liebe ihr Liebes-Glück gefunden. Denn auch wenn es zwischen ihrem Serien-Charakter und ihrem TV-Ehemann Robert Saalfeld (Lorenzo Patané, 42) momentan kriselt, ist sich die 37-Jährige sicher, dass die beiden einfach zusammengehören. Wie ihr Beziehungsstatus allerdings im echten Leben lautet, behält Uta für sich – und das auch aus einem guten Grund!

Gegenüber Promiflash verriet die "Sturm der Liebe"-Darstellerin, warum sie nicht über ihr Liebesleben spricht: "Jedes Gefühl, das ich spiele – ob zärtliche oder hitzige Liebe, ob Sehnsucht, Eifersucht oder etwa Enttäuschung – ist etwas, das ich real empfinde oder empfunden habe. Das auf diese Weise als Eva zu teilen beziehungsweise mitzuteilen, ist mehr als genug, finde ich." Über das Privatleben ihres Soap-Partners Lorenzo ist mehr bekannt: Der 42-Jährige ist seit zehn Jahren mit seiner Ehefrau zusammen.

Aktuell steht Evas und Roberts Liebe in der ARD-Telenovela auf der Probe – der Grund: Tina Kessler ( Christin Balogh, 33) verknallt sich in ihren Chef. Doch Uta kann sich nicht vorstellen, dass ihre Rolle oder ihr TV-Gatte andere Partner in der Serie bekommen könnten. "Definitiv nicht. Robert und Eva schweißt vor allem zweierlei zusammen: das Glück, im jeweils anderen einen zweiten Seelenfreund gefunden zu haben und die Liebe zu ihrem Kind", offenbarte sie im Interview.

Klaus Werner / Future Image / ActionPress Uta Kargel beim Blaue Blume Award 2018

GÖRLICH,STEPHAN/ActionPress Robert (Lorenzo Patané) und Eva Saalfeld (Uta Kargel) bei "Sturm der Liebe"

ActionPress Uta Kargel in Berlin, Februar 2016

