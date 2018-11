Haben Robert Saalfeld (Lorenzo Patané, 42) und Tina Kessler (Christin Balogh, 33) in Sturm der Liebe eine Chance als Paar? Eigentlich ist Robert in der ARD-Telenovela glücklich mit Eva (Uta Kargel, 37) liiert – doch in der aktuellen Staffel verliebt sich Tina in ihren verheirateten Chef. Ob sich Robert auch in die Gourmet-Künstlerin vergucken wird, steht noch in den Sternen von Bichlheim. Aber was denkt Tina-Darstellerin Christin – werden die beiden Hotel-Angestellten zusammenkommen?

Promiflash hat bei der Serien-Schauspielerin nachgehakt. "Wer weiß? Robert hat noch nicht Tinas Pasteten probiert und die haben es, wie wir dank der vorletzten Staffel wissen, in sich. Ob das reicht und ob Robert Tinas nächste enttäuschte Liebe wird, das darf ich natürlich nicht verraten", erzählte sie im Interview und konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Ob sie nun ein Paar werden oder nicht – Christin weiß, warum ihre Serien-Figur für den Koch schwärmt: "Sie sieht, was für ein leidenschaftlicher und toller Vater Robert ist, das imponiert ihr und dann teilen sie auch noch die Leidenschaft fürs Kochen", erklärte sie.

Eine glückliche Beziehung wäre der Strahlefrau zu wünschen – denn bisher hatte sie eher Pech mit den Männern. Ihre große Liebe David Hofer (Michael N. Kuehl, 30) verließ im Juni 2017 den Fürstenhof. Zwar fand die junge Mama kurzes Liebesglück bei Fitness-Coach Nils Heinemann (Florian Stadler, 45), doch dieser entschied sich für eine Andere und kehrte dem Fünf-Sterne-Hotel ebenfalls den Rücken.

ARD/Marco Meenen Christin Balogh in ihrer Rolle als Tina Kessler bei "Sturm der Liebe"

ARD / Christof Arnold Tina (Christin Balogh) und Robert (Lorenzo Patané)

ARD/Christof Arnold Christin Balogh spielt Tina Kessler bei "Sturm der Liebe"

